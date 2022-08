Vuelta a España 2022: quattro ritiri prima del via dell’ottava tappa (Di sabato 27 agosto 2022) Ci sono non meno di quattro ritiri prima del via dell’ottava tappa della Vuelta a España 2022, la La Pola Llaviana-Colláu Fancuaya. Sono molteplici le cause di tali uscite di scena dalla corsa a tappe iberica, che oggi potrebbe realmente entrare nel vivo qualora Evenepoel e Roglic decidessero di darsi battaglia. Per il Team DSM c’è particolare sfortuna, perché Nikias Arndt e Mark Donovan sono risultati positivi al Covid-19. Questo significa che, per loro, la Vuelta è finita in automatico. Il tedesco ed il britannico, compagni di stanza peraltro, hanno “sintomi tra il minimo e l’assente e stanno bene”, secondo quanto riferito dalla squadra. LIVE Vuelta a España 2022, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Ci sono non meno didel viadella, la La Pola Llaviana-Colláu Fancuaya. Sono molteplici le cause di tali uscite di scena dalla corsa a tappe iberica, che oggi potrebbe realmente entrare nel vivo qualora Evenepoel e Roglic decidessero di darsi battaglia. Per il Team DSM c’è particolare sfortuna, perché Nikias Arndt e Mark Donovan sono risultati positivi al Covid-19. Questo significa che, per loro, laè finita in automatico. Il tedesco ed il britannico, compagni di stanza peraltro, hanno “sintomi tra il minimo e l’assente e stanno bene”, secondo quanto riferito dalla squadra. LIVE, ...

