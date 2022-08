Ultime Notizie – A Venezia il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta (Di sabato 27 agosto 2022) Nozze Veneziane, tra una folla di curiosi e turisti, per la Divina del nuoto azzurro. Federica Pellegrini, 34 anni, e Matteo Giunta, 40 anni, il suo ex allenatore marchigiano, originario di Pesaro, si sono sposati oggi pomeriggio nella chiesa di San Zaccaria a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco. Per quasi due ore circa 200 persone, e una schiera di fotoreporter e giornalisti, hanno atteso in piazza l’arrivo della sposa avvenuto con 40 minuti di ritardo rispetto all’orario fissato per le 16 (VIDEO /FOTO). Federica è arrivata in motoscafo fino al molo di San Zaccaria e poi ha percorso circa 100 metri a piedi accompagnata da 5 damigelle che le tenevano il lungo strascico. Ad attenderla all’ingresso della chiesa il padre Roberto che poi l’ha accompagnata fino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) Nozzene, tra una folla di curiosi e turisti, per la Divina del nuoto azzurro., 34 anni, e, 40 anni, il suo ex allenatore marchigiano, originario di Pesaro, si sono sposati oggi pomeriggio nella chiesa di San Zaccaria a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco. Per quasi due ore circa 200 persone, e una schiera di fotoreporter e giornalisti, hanno atteso in piazza l’arrivo della sposa avvenuto con 40 minuti di ritardo rispetto all’orario fissato per le 16 (VIDEO /FOTO).è arrivata in motoscafo fino al molo di San Zaccaria e poi ha percorso circa 100 metri a piedi accompagnata da 5 damigelle che le tenevano il lungo strascico. Ad attenderla all’ingresso della chiesa il padre Roberto che poi l’ha accompagnata fino ...

