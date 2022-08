Portimonense | l'ex Palermo e Benevento Lazaar rescinde il contratto

Cucciolina96251 : RT @OAccomando91: Due squadre di #SerieB sull’ex #Palermo #Lazaar. L’esterno marocchino ha rescisso con la #Portimonense. Vuole giocare con… - OAccomando91 : Due squadre di #SerieB sull’ex #Palermo #Lazaar. L’esterno marocchino ha rescisso con la #Portimonense. Vuole gioca… - mariocaruso90 : Achraf Lazaar ha rescisso il suo contratto con il Portimonense ed è svincolato. Ha compiuto 30 anni a Gennaio. Nei… - Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: UFFICIALI #RonyLopes (26) esterno offensivo dal Siviglia in prestito al #Troyes - il difensore centrale marocchino #Fedd… - Torrenapoli1 : UFFICIALI #RonyLopes (26) esterno offensivo dal Siviglia in prestito al #Troyes - il difensore centrale marocchino… -

Achraf Lazaar ha rescisso il contratto con la Portimonense. Esterno sinistro classe '92, l'ex Palermo, Benevento, Newcastle e Cosenza è alla ricerca di una nuova avventura in Italia, per puntare al Mondiale in Qatar con il Marocco.