Per non pianger sul latte perduto (Di sabato 27 agosto 2022) Dalle stalle alla trasformazione, il settore lattiero-caseario è colpito duramente dagli aumenti (per mangimi, energia, materiali per confezionare). La grande distribuzione poi non adegua i prezzi del prodotto finito, anche se sarebbe una garanzia per i consumatori. Intanto l’Unione europea moltiplica la burocrazia del comparto invece di sostenerlo. L’autunno sarà cruciale per molte imprese. La situazione è precipitata nel giro di un anno. Che il settore del latte, dagli allevamenti al supermercato, fosse in crisi, era noto da tempo, ma ora la congiuntura economica negativa sta aggravando le difficoltà. Le stalle lamentano un inasprimento medio dei costi correnti di produzione del 56 per cento, trainati in particolare dai rincari di mais e soia - necessari all’alimentazione dei bovini - e dalla bolletta energetica impazzita. Aumenti che non riescono a essere coperti ... Leggi su panorama (Di sabato 27 agosto 2022) Dalle stalle alla trasformazione, il settore lattiero-caseario è colpito duramente dagli aumenti (per mangimi, energia, materiali per confezionare). La grande distribuzione poi non adegua i prezzi del prodotto finito, anche se sarebbe una garanzia per i consumatori. Intanto l’Unione europea moltiplica la burocrazia del comparto invece di sostenerlo. L’autunno sarà cruciale per molte imprese. La situazione è precipitata nel giro di un anno. Che il settore del, dagli allevamenti al supermercato, fosse in crisi, era noto da tempo, ma ora la congiuntura economica negativa sta aggravando le difficoltà. Le stalle lamentano un inasprimento medio dei costi correnti di produzione del 56 per cento, trainati in particolare dai rincari di mais e soia - necessari all’alimentazione dei bovini - e dalla bolletta energetica impazzita. Aumenti che non riescono a essere coperti ...

CarloCalenda : Torno a ripetere. Le imprese non riaprono. Gov è in carica per affari correnti. Senza rigassificatore a Piombino ri… - GuidoDeMartini : ?????? IL CAMPIONE DI TENNIS #DJOKOVIC RINUNCIA AGLI US OPEN PER DIFENDERE LA LIBERTÀ DI NON VACCINARSI LE SUE PAROLE:… - Agenzia_Ansa : La terapia a base di antinfiammatori (in particolare non steroidei, i Fans), avviata all'inizio dei sintomi, riduce… - Lequazione : RT @enricocolosimo: La giustificazione che Taiwan è storicamente cinese e quindi dovrebbe tornare alla Cina è grottesca. Furono italiane la… - anodo59 : RT @OrtigiaP: Coronavirus: “Non prendete antinfiammatori per proteggervi' - la Repubblica 2020. ORA NON BASTANO LE SCUSE QUALCUNO DEVE ESSE… -

Una vignetta per non rispondere la Repubblica COMMISSO, A Firenze fino a data da definire Prosegue il soggiorno fiorentino di Rocco Commisso e La Nazione sottolinea come ieri si sia congratulato con tutta la squadra per la qualificazione in Conference ... Il presidente - aggiunge poi il ... Meteo Taranto: bel tempo nel weekend, discreto lunedì Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa. domenica, 28 agosto: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la ... Prosegue il soggiorno fiorentino di Rocco Commisso e La Nazione sottolinea come ieri si sia congratulato con tutta la squadra per la qualificazione in Conference ... Il presidente - aggiunge poi il ...Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa. domenica, 28 agosto: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la ...