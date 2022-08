(Di sabato 27 agosto 2022) Jasminese la vedrà contro Iganel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione. Tra le due non ci sono precedenti a livello di circuito maggiore. Impegno sulla carta proibitivo per l’azzurra contro la polacca, numero uno del mondo e trionfatrice allo scorso Roland Garros. Al terzo turno di Wimbledon ha interrotto una clamorosa striscia di trentasette vittorie di fila e ben sei tornei portati a casa consecutivamente.dovrà fare un’impresa se vorrà fare partita alla pari con la sua avversaria. La toscana dovrà cercare di sfruttare ogni minima chance contro una tennista non totalmente in fiducia nonostante la stagione fin qui clamorosa. Nelle ultime settimane, infatti,si è presa un momento di flessione. Negli ultimi tre tornei a ...

Paolini-Swiatek in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2022 Quando e come seguire la sfida tra Jasmine Paolini e la polacca Iga Swiatek, incontro valido per il primo turno degli US Open 2022.