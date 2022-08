Pagelle Juventus Roma: Miretti super, Abraham cinico VOTI (Di sabato 27 agosto 2022) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Juventus Roma Le Pagelle dei protagonisti del match tra Juventus e Roma, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI Juventus: Szczesny 6; De Sciglio 6, Danilo 6.5, Bremer 6.5, Alex Sandro 6.5; Miretti 7 (77? Milik SV), Locatelli 6.5 (85? Rovella SV), Rabiot 6.5 (58? Zakaria 5.5); Cuadrado 6 (77? McKennie SV), Vlahovic 7 (85? Kean SV), Kostic 6. All. Allegri 6 Roma: Rui Patricio 6; Mancini 5.5 (46? El Sharaawy 6), Smalling 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6 (61? Celik 6), Cristante 6, Matic 6.5, Spinazzola 5 (46? Zalewski 6.5); Dybala 6 (78? Kumbulla SV), Pellegrini 6 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.: Szczesny 6; De Sciglio 6, Danilo 6.5, Bremer 6.5, Alex Sandro 6.5;7 (77? Milik SV), Locatelli 6.5 (85? Rovella SV), Rabiot 6.5 (58? Zakaria 5.5); Cuadrado 6 (77? McKennie SV), Vlahovic 7 (85? Kean SV), Kostic 6. All. Allegri 6: Rui Patricio 6; Mancini 5.5 (46? El Sharaawy 6), Smalling 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6 (61? Celik 6), Cristante 6, Matic 6.5, Spinazzola 5 (46? Zalewski 6.5); Dybala 6 (78? Kumbulla SV), Pellegrini 6 ...

sportli26181512 : Juve-Roma, le pagelle di CM: a Vlahovic e Abraham basta un pallone, top Rabiot e Smalling, flop Alex Sandro: Juvent… - calciomercatoit : ??#Danilo non convince ??#Dybala dà la scossa ?? Le pagelle di #JuventusRoma ??via @GiokerMusso - ZonaBianconeri : RT @PagineRomaniste: #Juventus-#Roma 1-1, le pagelle: #Abraham, forza dell’attesa. #Dybala lampo, Mole #Smalling ed #Ibanez #ASRoma #Juve… - itsbonni_ : #Pagelle #Juventus vs #Roma #Miretti 7: Regala giocate e cuce gioco, una gioia vederlo giocare, forse poco preciso… - sportface2016 : #JuventusRoma 1-1, le pagelle e il tabellino -