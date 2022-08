Orari qualifiche Formula 1 Belgio oggi 27 agosto su Sky e TV8 (Di sabato 27 agosto 2022) oggi, sabato 27 agosto, si correranno le qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1 sull’iconica pista di Spa-Francorchamps, quattordicesima prova del Mondiale 2022. Il tracciato misura 7.004 metri e sono previsti in totale 44 giri: quello di Spa è il circuito più lungo di tutto il campionato, nonché il Gran Premio più corto. Lo scorso anno la gara di fatto non si disputò, in quanto si disputarono soltanto due giri dietro la safety-car a causa del maltempo. Nonostante ciò, la direzione gara decise ugualmente di assegnare la vittoria a Max Verstappen, che conquistò la metà dei punti come da regolamento. In seconda posizione, grazie alle sorprendenti qualifiche del giorno prima, il pilota della Williams George Russell, terzo invece Lewis Hamilton su Mercedes. Di seguito gli ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 27 agosto 2022), sabato 27, si correranno ledel Gran Premio deldi1 sull’iconica pista di Spa-Francorchamps, quattordicesima prova del Mondiale 2022. Il tracciato misura 7.004 metri e sono previsti in totale 44 giri: quello di Spa è il circuito più lungo di tutto il campionato, nonché il Gran Premio più corto. Lo scorso anno la gara di fatto non si disputò, in quanto si disputarono soltanto due giri dietro la safety-car a causa del maltempo. Nonostante ciò, la direzione gara decise ugualmente di assegnare la vittoria a Max Verstappen, che conquistò la metà dei punti come da regolamento. In seconda posizione, grazie alle sorprendentidel giorno prima, il pilota della Williams George Russell, terzo invece Lewis Hamilton su Mercedes. Di seguito gli ...

