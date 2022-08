Niente rugby, siamo inglesi (Di sabato 27 agosto 2022) È in crisi la disciplina che Oltremanica fa parte dell’identità nazionale. Diminuiscono i praticanti nelle scuole pubbliche e private, dove si gioca fin da piccoli. Il timore di incidenti sul campo limita il numero dei ragazzi che si avvicinano alla palla ovale. Il calcio, al contrario, ha sempre più successo. Fermare il declino? Personaggi autorevoli dicono che sia obbligatorio tornare alle origini. Vecchio rugby addio, la palla ovale perde punti tra gli inglesi. Ci mancavano le 23 eroine del calcio femminile a rovinare la piazza. Con l’entusiasmante vittoria agli Europei contro la Germania (lo scorso 31 luglio, in una partita giocata con un anno di ritardo causa Covid), le Leonesse britanniche della Nazionale hanno rialzato il morale del Paese e abbassato quello dei direttori sportivi di tutti i club e delle istituzioni scolastiche del Regno. Non ... Leggi su panorama (Di sabato 27 agosto 2022) È in crisi la disciplina che Oltremanica fa parte dell’identità nazionale. Diminuiscono i praticanti nelle scuole pubbliche e private, dove si gioca fin da piccoli. Il timore di incidenti sul campo limita il numero dei ragazzi che si avvicinano alla palla ovale. Il calcio, al contrario, ha sempre più successo. Fermare il declino? Personaggi autorevoli dicono che sia obbligatorio tornare alle origini. Vecchioaddio, la palla ovale perde punti tra gli. Ci mancavano le 23 eroine del calcio femminile a rovinare la piazza. Con l’entusiasmante vittoria agli Europei contro la Germania (lo scorso 31 luglio, in una partita giocata con un anno di ritardo causa Covid), le Leonesse britanniche della Nazionale hanno rialzato il morale del Paese e abbassato quello dei direttori sportivi di tutti i club e delle istituzioni scolastiche del Regno. Non ...

