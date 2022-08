LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: tris azzurro in semifinale tra le donne! Stanco, Rossi e Grassia si giocano il pass olimpico! Niente miracoli nel Trap maschile (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08: Purtroppo arriva un errore per Resca che di fatto lo taglia fuori dalla possibilità di qualificazione 11.00: Completato l’ultimo giro nelle qualificazioni femminili. Si qualificano per la finale Stanco (119), Coelho de Barros (118), Grassia (118), Rossi (117), Hall (117), Cormenier (117), Galvez (116), Molne Magrina (116). Non ci saranno spareggi 10.59: Iniziato l’ultimo giro di Resca 10.57: Si completa l’ultima serie di Makri con 25/25 e di Hall con 24/25, entrambi chiudono a 121/125, entrambi irraggiungibili per Resca 10.50: Un paio di errori per Coelho de Barros nell’ultima serie di piattelli 10.40: Iniziato l’ultimo giro per molti tiratori in campo maschile. Si decide tutto con gli ultimi 25 piattelli. In corsa per la qualificazione ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.08: Purtroppo arriva un errore per Resca che di fatto lo taglia fuori dalla possibilità di qualificazione 11.00: Completato l’ultimo giro nelle qualificazioni femminili. Si qualificano per la finale(119), Coelho de Barros (118),(118),(117), Hall (117), Cormenier (117), Galvez (116), Molne Magrina (116). Non ci saranno spareggi 10.59: Iniziato l’ultimo giro di Resca 10.57: Si completa l’ultima serie di Makri con 25/25 e di Hall con 24/25, entrambi chiudono a 121/125, entrambi irraggiungibili per Resca 10.50: Un paio di errori per Coelho de Barros nell’ultima serie di piattelli 10.40: Iniziato l’ultimo giro per molti tiratori in campo. Si decide tutto con gli ultimi 25 piattelli. In corsa per la qualificazione ...

