Leonardo Fumarola | lo ricordate ad Amici? Eccolo oggi

Leggi su formatonews

(Di sabato 27 agosto 2022) Tra i protagonisti della prima edizione di, l’ex ballerino è tornato in tv nel programma condotto da Paolo Bonolis Vidi? Il ragazzo ha preso parte alla prima edizione di, chiamata ancora Saranno Famosi. Il ballerino con la sua gentilezza e la propria bravura è riuscito con il tempo a farsi amare dal pubblico, anche se non ha portato a casa la vittoria. Quell’anno a vincere fu Dennis. Ma cosa fa? E soprattutto sapete che poco tempo fa è apparso in un noto programma di Canale 5?ad(WEB)è tornato in tvè tornato in tv domenica 23 ...