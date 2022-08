cmdotcom : La #Juve illude e delude: un tempo da scudetto e uno da quarto posto. #Mourinho ringrazia e sorride a metà - sportli26181512 : Vlahovic illude la Juve, Abraham (su assist di Dybala) pareggia: la Roma è prima: Vlahovic illude la Juve, Abraham… - romaforever_it : Vlahovic illude la Juve, Abraham (su assist di Dybala) pareggia: la Roma è prima - pol2187 : @dariopelle3 Io conoscevo il budget Juve. Sapevo benissimo cosa si poteva fare e cosa NON si poteva fare... Ma qual… - fabIan41150567 : @Massy_Juve #era x dire# non m'illude resto UMILE -

Calciomercato.com

Alla Juventus non è bastato uno splendido gol di Vlahovic per superare la RomaDybala non segna, ma Abraham sì: all'Allianz Stadium finisce 1 - 1, con l'inglese che raccoglie di testa una rovesciata di Dybala e pareggia il gol iniziale di Vlahovic. Il serbo aveva interrotto l'... La Juve illude e delude: un tempo da scudetto e uno da quarto posto. Mourinho ringrazia e sorride a metà Esordio per Milik. Dal nostro inviato Giuseppe Nigro. Dybala non segna, ma Abraham sì: all'Allianz Stadium finisce 1-1, con l'inglese che raccoglie di testa una rovesciata di Dybala e pareggia il gol ...Secondo pareggio consecutivo per la Juventus, che questa pomeriggio, sabato 27 agosto 2022, chiude 1-1 con la Roma. Reti di Vlahovic al 2' e di Abraham al 68'. La Juventus di Allegri ha iniziato il pr ...