Il Nottingham Forest in pressing su Lodi | concorrenza alla Juve

(Di sabato 27 agosto 2022) Iloffre una trentina di milioni per arrivare a Renan: il difensore dell’Atletico Madrid piace anchePer arrivare Renanlaha trovato un’avversaria agguerrita. Ilinfatti ha messo gli occhi sul difensore dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, gli inglesi hanno proposto un’offerta di 5 milioni di euro di prestito con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Iloffre una trentina di milioni per arrivare a Renan Lodi: il difensore dell'Atletico Madrid piace anche alla Juve Per arrivare Renan Lodi la Juve ha trovato un'avversaria agguerrita. Come racconta il Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid ha aperto alla partenza del terzino sinistro brasiliano, Renan Lodi, da tempo nel mirino biancone ...