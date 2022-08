Gazzetta: la richiesta allo United di 130 milioni per Osimhen è il modo di Adl di dire no a Ronaldo (Di sabato 27 agosto 2022) La richiesta allo United di 130 milioni per il cartellino di Osimhen in cambio di Ronaldo è il modo di De Laurentiis di rifiutare la proposta di Mendes, scrive la Gazzetta dello Sport. “portami 130 milioni di euro per il cartellino di Osimhen e prendo Cr7, a patto però che lo stipendio lo paghi tutto il Manchester United. Una controproposta decisamente improbabile trovi accettazione. Ma per il presidente del Napoli altro non è che un modo elegante di dire no alla proposta Ronaldo. Ché il club ha fatto tanto per costruire un organico completo e di grande prospettiva, da far diventare un incomprensibile scambio di rotta un’operazione del genere. Ma è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) Ladi 130per il cartellino diin cambio diè ildi De Laurentiis di rifiutare la proposta di Mendes, scrive ladello Sport. “portami 130di euro per il cartellino die prendo Cr7, a patto però che lo stipendio lo paghi tutto il Manchester. Una controproposta decisamente improbabile trovi accettazione. Ma per il presidente del Napoli altro non è che unelegante dino alla proposta. Ché il club ha fatto tanto per costruire un organico completo e di grande prospettiva, da far diventare un incomprensibile scambio di rotta un’operazione del genere. Ma è ...

