Frattura alla caviglia per un cicloescursionista a Erto e Casso

Un cicloescursionista del 1977 di Milano si è procurato una Frattura alla caviglia durante una discesa in bicicletta nei pressi di Casera Mela. La Sores ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale e i soccorritori della stazione Valcellina del Soccorso Alpino, che si sono portati con il furgone in quota fino a raggiungere lo scenario dell'incidente. L'equipe tecnico sanitaria dell'elisoccorso ha potuto essere sbarcata con l'elicottero a terra e medico e infermiere hanno stabilizzato il.ferito che poi, con l'aiuto dei soccorritori presenti, quattro tecnici, è stato imbarcato. L'uomo è caduto sulla strada non asfaltata e il mezzo, una bicicletta assistita, gli è caduto addosso, procurandogli il.trauma. L'intervento si è concluso alle 15.30.

