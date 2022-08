F1 GP Belgio 2022 | Hamilton | “Siamo arrivati qui con ottimismo | gap di 1 8 è un calcio sui denti”

(Di sabato 27 agosto 2022) Duro colpo nelle qualifiche del Gran Premio deldi Formula 1 per le Mercedes, che hanno accusato un pesantissimi ritardo dal miglior tempo di Max Verstappen. Il sette volte campione del mondo, Lewis, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sports F1, ha mostrato tutta la sua amarezza per questo gap: “Lavoriamo per migliorare,qui conpensando che saremmo stati vicini ai rivali. Ci ritroviamo dietro di 1.8 secondi e questo è unsui. Abbiamo una macchina con cui dobbiamo continuare a lottare. Adesso devo solo concentrarmi sullo sviluppo della vettura in vista della prossima stagione. La nostra è diversa rispetto alle altre, abbiamo molto lavoro da fare”. SportFace.

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ?… - SkySportF1 : ? Zhou Guanyu al comando a metà sessione ?? Ferrari ferme al box AGGIORNAMENTI ? - Agenzia_Ansa : F1 | Max Verstappen è stato il più veloce nelle qualifiche ma in pole del Gran premio del Belgio, in programma doma… - zazoomblog : GP Belgio Qualifiche: Verstappen fa paura ma la pole è di Sainz - #Belgio #Qualifiche: #Verstappen - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #F1 #BelgianGP 2022, #Hamilton: 'Siamo arrivati qui con ottimismo, gap di 1.8 è un calcio sui denti' -

Guarda anche F1 Qualifiche GP, gli highlights delle qualifiche Max vuole il podio Sorrideva Verstappen a fine sessione: "E' stata una qualifica fantastica - ha detto Max a caldo - , ma è tutto ...I sei decimi di ritardo da Verstappen sono una preoccupazione dal punto di vista prestazionale, ma intanto Carlos Sainz avrà la garanzia di scattare davanti a tutti nel GP del. Battuto per poco più di un decimo Perez (con il quale sarà prima fila inedita), il vero ed unico rivale di giornata considerando l'arretramento di Verstappen e Leclerc. Per Sainz si tratta ...Le penalità ridisegnano la griglia di partenza del Gran premio del Belgio di Formula 1, in programma domani pomeriggio sul circuito di ...La terza sessione di libere del GP del Belgio ha visto le Red Bull far registrare tempi nettamente migliori rispetto alle Ferrari, confermando pertanto che le modifiche a telaio e motore portate in Be ...