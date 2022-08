Estrazioni del Lotto di questa Settimana (Di sabato 27 agosto 2022) Estrazioni del Lotto di Giovedì 25 Agosto 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 53 34 65 49 39 Cagliari: 29 73 31 20 7 Firenze: 34 15 44 43 29 Genova: 6 74 35 85 88 Milano: 16 38 43 86 90 Napoli: 71 47 30 68 26 Palermo: 37 44 40 84 19 Roma: 30 72 81 51 87 Torino: 58 37 27 54 25 Venezia: 26 1 28 15 61 Nazionale: 57 59 7 43 65 Estrazioni del Lotto di Martedì 23 Agosto 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 30 74 20 34 82 Cagliari: 31 42 74 57 80 Firenze: 53 20 32 28 80 Genova: 1 11 40 60 63 Milano: 50 43 45 69 10 Napoli: 20 11 81 15 84 Palermo: 87 35 90 58 29 Roma: 71 64 33 28 12 Torino: 32 2 75 80 61 Venezia: 31 39 44 33 ... Leggi su quifinanza (Di sabato 27 agosto 2022)deldi Giovedì 25 Agosto 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 53 34 65 49 39 Cagliari: 29 73 31 20 7 Firenze: 34 15 44 43 29 Genova: 6 74 35 85 88 Milano: 16 38 43 86 90 Napoli: 71 47 30 68 26 Palermo: 37 44 40 84 19 Roma: 30 72 81 51 87 Torino: 58 37 27 54 25 Venezia: 26 1 28 15 61 Nazionale: 57 59 7 43 65deldi Martedì 23 Agosto 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 30 74 20 34 82 Cagliari: 31 42 74 57 80 Firenze: 53 20 32 28 80 Genova: 1 11 40 60 63 Milano: 50 43 45 69 10 Napoli: 20 11 81 15 84 Palermo: 87 35 90 58 29 Roma: 71 64 33 28 12 Torino: 32 2 75 80 61 Venezia: 31 39 44 33 ...

