Elezioni | Di Maio a Meloni | ' insulti perché dico verità su programma centrodestra'

(Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Con un video postato sui social, il ministro degli Affari esteri Luigi Dirisponde per le rime a Giorgia, che ieri lo ha definito 'indegno'. "Cara Giorgia - esordisce il leader di Impegno Civico - ho visto che ancora una volta mi rivolgi degliho osato dire lasul tuoelettorale e della tua coalizione, sulle amicizie internazionali ed europei che avete. Vedi io non ti ho mai attaccato sul personale e non ne ho mai fatto una questione ideologica,prima di tutto le tue amicizie fasciste del passato si commentano da sole, ma soprattutto io sono ancora più preoccupato per il destino economico del Paese con la proposta politica che volete portare al governo".

repubblica : Di Maio: “Ombre russe anche sulle elezioni. Salvini ci porta in braccio a Putin' [di Stefano Cappellini] - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Di Maio replica al vicepresidente del consiglio di sicurezza nazionale russo, Medvedev. 'È… - Linkiesta : La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda I democratici di Letta diventa… - corona_tweet : RT @pleccese: Elezioni politiche 2022, Salvini a Di Maio: “Io rispondo solo agli italiani” ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Elezioni politiche 2022, Salvini a Di Maio: 'Io rispondo solo agli italiani' - -

Se alle"vincesse il centrodestra e si affermasse Fdi non ho ragione di credere che Mattarella non ... Dipaventa invece una guerra economica in caso di una vittoria della destra. E attacca ......e riforma Fornero - Reddito di cittadinanza - Asilo obbligatorio "Al Voto" La newsletter per le- Rosatellum Legge elettorale, una spiegazione semplice Punti chiave 10:41 Salvini a Di: "...Roma, 27 ago. (Adnkronos) – Con un video postato sui social, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio risponde per le rime a Giorgia Meloni, che ieri lo ha definito ‘indegno’. “Cara Giorgia – eso ...Elezioni politiche 2022 Si apre il weekend elettorale per i ... Maurizio Lupi ribatte: il segretario del Pd scredita l'Italia. Luigi Di Maio paventa una guerra economica in caso di una vittoria della ...