Coste di nuovo sotto pressione: centinaia di migranti in 24 ore (Di sabato 27 agosto 2022) Sbarchi incessanti sulle Coste meridionali del Paese: dalla Sicilia al Salento, passando per la Calabria, non si placano gli arrivi di migranti Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Sbarchi incessanti sullemeridionali del Paese: dalla Sicilia al Salento, passando per la Calabria, non si placano gli arrivi di

giuaddo99 : RT @ilgiornale: Sbarchi incessanti sulle coste meridionali del Paese: dalla Sicilia al Salento, passando per la Calabria, non si placano gl… - launellGb : Coste di nuovo sotto pressione: centinaia di migranti in 24 ore - xblunotte : RT @ilgiornale: Sbarchi incessanti sulle coste meridionali del Paese: dalla Sicilia al Salento, passando per la Calabria, non si placano gl… - gatta_pantera : RT @ilgiornale: Sbarchi incessanti sulle coste meridionali del Paese: dalla Sicilia al Salento, passando per la Calabria, non si placano gl… - SoniaLaVera : Coste di nuovo sotto pressione: centinaia di migranti in 24 ore -