Convocati Napoli | le scelte di Spalletti per la Fiorentina | due assenti

zazoomblog : Fiorentina - Napoli : La lista dei convocati delle due squadre - #Fiorentina #Napoli #lista #convocati - NapoliAddict : Convocati Fiorentina, le scelte di Italiano per il Napoli: decisione su Barak #Napoli #ForzaNapoliSempre… -

...18.30) Udinese - Fiorentina (ore 18.30) Juventus - Spezia (ore 20.45)- Lecce (ore 20.45) Atalanta - Torino (01/09, ore 20.45) Bologna - Salernitana (01/09, ore 20.45) Ore 12:42 - I...... le scelte del tecnico Italiano in vista del match di domani contro il: la decisione su Barak Vincenzo Italiano ha diramato la lista deidella Fiorentina per il match con il. ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati del Napoli per la sfida in trasferta contro la Fiorentina. Tre assenti.