fisco24_info : Btp salgono ma meno dei Bund,inflazione pesa più di politica: Da dimissioni Draghi tasso +9%, Bund +12%. Differenzi… - vivinbaro : RT @CoastalLab: @drewmilan39 @TheGame987 @matteorenzi Il rischio dei rendimenti lo decidono i mercati,se l'economia rischia il tracollo sal… - CoastalLab : @drewmilan39 @TheGame987 @matteorenzi Il rischio dei rendimenti lo decidono i mercati,se l'economia rischia il trac… - DAmboldi : RT @MauroDelCorno: 3 - Salgono i rendimenti dei titoli di Stato europei (e scendono i prezzi) e in particolare quelli italiani. Un Btp a 10… - MauroDelCorno : 3 - Salgono i rendimenti dei titoli di Stato europei (e scendono i prezzi) e in particolare quelli italiani. Un Btp… -

Tiscali Notizie

Ilitaliano nell'ultima seduta della settimana ha infatti chiuso al 3,86%, sui massimi da metà giugno, ma lo spread in questo quadro tiene attorno ai 230 punti base, lo stesso livello dei giorni ...A Piazza Affari scendono i titoli bancari equelli dell'energia e del settore tecnologico. ... Lo spread/Bund dopo una prima fase in rialzo a quota 231 punti base, è sceso, a quota 222 punti,... Btp salgono ma meno dei Bund,inflazione pesa più di politica Per ora la politica e le elezioni imminenti non pesano sui titoli di Stato italiani: al di là delle ricostruzioni di possibili 'attacchi' da parte degli hedge fund internazionali, dalle dimissioni di ...Il Financial Times afferma che i fondi speculativi hanno creato la più grande scommessa ribassista sui titoli di Stato italiani dalla grande crisi finanziaria in vista delle elezioni politiche e con i ...