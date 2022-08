Vangelo di oggi 26 Agosto 2022 | Mt 25 | 1-13 | Video commento

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ascoltiamo ildi venerdì 26, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Signore, signore, aprici!. Ma egli rispose: In verità io vi dico: non vi conosco”. “Vigilare significa capire cosa passa nel mio cuore, significa fermarmi un po’ ed esaminare la mia vita. Sono cristiano? Educo più o meno bene i L'articolodi26: Mt 25,1-13proviene da La Luce di Maria.

OrnellaFelici : Vangelo del giorno, Giovedì 25 Agosto 2022. Lettura e Commento: ‘Tenetevi pronti..’: Il Vangelo del giorno: Giovedì… - duke75211 : RT @galatacla: Nelle ultime legislature la “questione cattolica” è stata risolta mettendo qualche cattolico nelle liste x premiare qualche… - stefanocherti : RT @galatacla: Nelle ultime legislature la “questione cattolica” è stata risolta mettendo qualche cattolico nelle liste x premiare qualche… - salvatoreblanc7 : RT @CiaoKarol: Vangelo del giorno, Giovedì 25 Agosto 2022. Lettura e Commento: ‘Tenetevi pronti..’: Il Vangelo del giorno: Giovedì, 25 Agos… - CiaoKarol : Vangelo del giorno, Giovedì 25 Agosto 2022. Lettura e Commento: ‘Tenetevi pronti..’: Il Vangelo del giorno: Giovedì… -

... dove la vita non vuole morire, che si gioca il futuro della nazione ed è qui che ildeve ... Un ex alunno di don Emilio al Seminario Regionale di Benevento èa capo dell'Amministrazione del ...(Matteo 25,1 - 13) Inizia così la parabola che Gesù racconta neldi. Ma prima di addentrarci nel dettaglio del racconto che ci parla di cinque sagge e cinque stolte vorrei che ci ...Noi che celebriamo la memoria di San Luigi IX, siamo sollecitati a ripensare la politica e, in modo particolare il nostro impegno politico come spazio in cui testimoniare il vangelo'': queste le ..."Don Mario è stato un regalo, uno di quei regali che il Signore fa senza cerimonie né segni eclatanti e che nel suo caso si è caratterizzato per sapienza, bontà e autorevolezza". Con queste parole don ...