Uomini e Donne, ex corteggiatrice replica a chi l'accusa di essere noiosa e far stancare il compagno: le sue parole

Il mondo dei social network non proprio rose e fiori, specie se si sceglie di metterci la faccia in ogni dove come quando e perché. Oltre alla visibilità, la pubblicità e al guadagno che si riesce a raggiungere dopo aver superato un (abbondante) numero di follower, ti "regala" anche una valanga di polemiche, di critiche, poche volte fondate, spesso e volentieri sterili. Per non parlare dei famosi hater o leoni da tastiera che sputano veleno e odio da ogni sillaba trascritta. Lo scotto da pagare per il successo? Ne sa qualcosa Alessia Cammarota, volto storico di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che negli anni ha creato aspiranti influencer. L'ex corteggiatrice, scelta da Aldo Palmeri, papà dei suoi due bambini, è stata presa di mira per alcuni suoi video pubblicati su Instagram.

