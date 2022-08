Una stella postuma sulla Walk of fame per Luciano Pavarotti (Di venerdì 26 agosto 2022) Luciano Pavarotti è stato insignito a titolo postumo di una stella sulla celebre Walk of fame di Los Angeles. A scoprirla sono andate la figlia del tenore italiano scomparso nel 2007, Cristina Pavarotti, e la nipote Caterina Lo Sasso. "É un onore importante, perché è un premio importante, prestigioso e nello stesso tempo - ha spiegato a France Presse - anche popolare, alla portata di tutti, un premio che tutti vedranno e a mio padre piaceva tantissimo stare in mezzo alla gente". Alla domanda di quale fosse l'interpretazione favorita del padre...video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 agosto 2022)è stato insignito a titolo postumo di unacelebreofdi Los Angeles. A scoprirla sono andate la figlia del tenore italiano scomparso nel 2007, Cristina, e la nipote Caterina Lo Sasso. "É un onore importante, perché è un premio importante, prestigioso e nello stesso tempo - ha spiegato a France Presse - anche popolare, alla portata di tutti, un premio che tutti vedranno e a mio padre piaceva tantissimo stare in mezzo alla gente". Alla domanda di quale fosse l'interpretazione favorita del padre...video width="746" height="420" ...

