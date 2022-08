Sampdoria, è fatta per il centrocampista: arriva dal Tottenham! (Di venerdì 26 agosto 2022) In un momento difficile dal punto di vista societario, la Sampdoria è riuscita ad organizzare un mercato di soli prestiti. Basti pensare alla cessione di Candreva alla Salernitana per fare cassa. Dopo la questione Ferrero ed il successivo arrivo di Lanna in presidenza, questa era l’unica via per i blucerchiati. Nonostante ciò c’è stato lo squillo di mercato da parte della Sampdoria. Come annunciato da Gialcuca Di Marzio, Harry Winks giocherà in Serie A in questa stagione. Il Tottenham ha aperto al prestito del centrocampista che non rientrava nei piani di Conte. FOTO: Getty – Winks-Sampdoria-Tottenham Effettivamente sarebbe sembrato impossibile ai più che un centrocampista della Nazionale inglese potesse arrivare alla Samp, ma il classe ’96 farà parte del roster di Giampaolo. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) In un momento difficile dal punto di vista societario, laè riuscita ad organizzare un mercato di soli prestiti. Basti pensare alla cessione di Candreva alla Salernitana per fare cassa. Dopo la questione Ferrero ed il successivo arrivo di Lanna in presidenza, questa era l’unica via per i blucerchiati. Nonostante ciò c’è stato lo squillo di mercato da parte della. Come annunciato da Gialcuca Di Marzio, Harry Winks giocherà in Serie A in questa stagione. Il Tottenham ha aperto al prestito delche non rientrava nei piani di Conte. FOTO: Getty – Winks--Tottenham Effettivamente sarebbe sembrato impossibile ai più che undella Nazionale inglese potessere alla Samp, ma il classe ’96 farà parte del roster di Giampaolo. ...

