Rinunciano al loro stipendio per pagare i dipendenti. 'Le bollette sono triplicate'

AGI - "Diecimila euro di gas e luce in più al mese rispetto al 2021, in tre famiglie con figli minori rinunciamo allo stipendio per pagare i dipendenti": è la drammatica denuncia all'AGI di Michela Fabbri portavoce di "Fabbri Delizie da Forno" di Alfonsine, comune di circa 15mila abitanti alle porte di Ravenna, titolare in zona di due laboratori - uno di panetteria-pasticceria, l'altro di gastronomia - e di tre negozi di vendita. L'azienda è attiva dal 1971. Un caso simbolo della protesta "bollette in vetrina" promossa da Confcommercio Ravenna, che sta portando avanti la rivolta contro il caro energia sulle vetrine dei negozi. La famiglia Fabbri ha visto le sue triplicate (quella più salata del 23 agosto è schizzata dai 2.563 euro del 2021 agli 8,369,88 euro del 2022 per la stessa quantità di energia ...

