Powell | abbassare l' inflazione richiede tempo E sarà doloroso

... la crescita più bassa e un mercato del lavoro più lento "farannol'inflazione", al tempo stesso "porteranno alcuni dolori per in famiglie e imprese - ha riconosciuto- . Questi sono ...Occhi puntati su, che farà la Fed sui tassi Fuor di metafora, la kermesse di Jackson Hole (...di banchieri centrali in arrivo da 170 Paesi) faticherà a convincere gli Americani a non...Roma, 26 ago. (askanews) - La Federal reserve mantiene la rotta in senso chiaramente restrittivo sulla politica monetaria negli Usa. E il ...«È responsabilità delle banche centrali mantenere l’inflazione bassa e stabile», afferma Powell. A luglio negli Stati Uniti l’indice dei prezzi al consumo ha segnato un aumento dell’8,5% ...