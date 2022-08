PNRR | 1 737 le proposte per realizzare le 212 nuove scuole del Piano Dal 1° settembre ingegneri | architetti | docenti universitari sceglieranno quelle da realizzare

(Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 1.737 leideative e progettuali arrivate alla chiusura del bando di concorso per la progettazione e la realizzazione di 212finanziate con le risorse delNazionale di Ripresa e Resilienza (). Il 25 agosto è scaduto il termine per la presentazione delle. L'articolo .

