salvione : Perin: 'Mercato Roma incredibile, sono da scudetto con Dybala' - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Perin: 'Mercato Roma incredibile, sono da scudetto con Dybala': Il portiere della #Juve parla in vista del match con… - sportli26181512 : #Perin: 'Mercato Roma incredibile, sono da scudetto con Dybala': Il portiere della #Juve parla in vista del match c… - ZonaBianconeri : RT @SerafinoApAcHe: Tek Danilo Bonucci Bremer Lodi Locatelli Paredes Pogba Di Maria Vlahovic Chiesa Perin De Sciglio Gatti Rugani Sandro… - SerafinoApAcHe : Tek Danilo Bonucci Bremer Lodi Locatelli Paredes Pogba Di Maria Vlahovic Chiesa Perin De Sciglio Gatti Rugani Sa… -

Tuttosport

Il portiere della Juventus Mattiain un'intervista ai microfoni di DAZN ha parlato in vista del match di sabato contro la Roma di José Mourinho : " Con ilche hanno fatto, sono da scudetto ...... con ilche ha fatto, con l'attacco e con i giocatori che ha. Viene da una stagione in cui ha riportato una coppa europea in Italia, bisogna includerla per forza" .e il ruolo di ... Perin a Dazn: "Ho scelto la Juve per ambizione" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il portiere della Juve parla in vista del match con i giallorossi: "Paulo è l'attaccante che mi ha segnato più gol in Serie A..." ...