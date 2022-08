Oro: prezzo in lieve calo a 1.769 dollari (Di venerdì 26 agosto 2022) prezzo dell'oro in lieve calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.769,50 dollari l'oncia con una riduzione dello 0,11%. . 26 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022)dell'oro inquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.769,50l'oncia con una riduzione dello 0,11%. . 26 ...

fisco24_info : Oro: prezzo in lieve calo a 1.769 dollari: -0,11% - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 2,69 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - VisitsAngel : RT @MouradAhmim: Gold is yellow in color and brass is yellow in color, the difference between them is the price L'oro è di colore giallo e… - OroVendiCompra : L'oro scende ai minimi di 3 settimane, mentre il rendimento del benchmark americano sfiora il 3%, il dollaro sale a… - tavano_anna : RT @MouradAhmim: Gold is yellow in color and brass is yellow in color, the difference between them is the price L'oro è di colore giallo e… -