La cattolicità da kermesse e quella dei credenti La riflessione di D’Ambrosio

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 agosto 2022) Porsi la domanda sulla rilevanza dellaitaliana, in tempi di campagna elettorale e di secolarizzazione galoppante, è molto coraggioso. Riccardo Cristiano ieri (qui) lo ha fatto con la garbata ironia che lo contraddistingue. Sappiamo tutti che la domanda presenta molte trappole: statistiche, culturali, sociali, ecclesiali, politiche. In una chiacchierata tra amici si direbbe: ma i cattolici contano ancora in questo Paese? Oppure: siamo ancora in un Paese Cattolico? Per non citare il “non possiamo non dirci cristiani”, di crociana memoria. Scelgo una, tra le tante vie, per offrire una risposta personalissima alla “disputata quaestio”. L’Italia è un Paese con un forte processo di secolarizzazione in atto: le indagini statistiche e sociologiche (Franco Garelli, Roberto Cipriani) ne danno precisa lettura e interpretazione. La religione cattolica ha meno aderenti ...