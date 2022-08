I Filarmonici Friulani domenica in concerto a Udine

(Di venerdì 26 agosto 2022)28 agosto alle ore 21.00 il Teatro Comunale Palamostre diospite l’Orchestra under 35 con un programma sinfonico dedicato a due grandi della musica Pagine sinfoniche tra le più amate di Ludwig van Beethoven e Felix Mendelssohn sono protagoniste delsinfonico che celebra i primi sette anni dell’Orchestra giovanilediretta, per l’occasione, da Alessio Venier, direttore stabile e artistico dell’OFF. Unemozionante e potente che permetterà all’Orchestra di tornare in quella che, in questi anni, è stata la “casa”se: il Teatro Palamostre di. L’appuntamento è per28 agosto, ore 21.00. “Beethoven/Mendelssohn: il genio e il teatro” è, dunque, un’occasione di ...

Protagonisti della serata saranno i 40 elementi dell'Orchestra dei Giovani, unico esempio in Fvg di ensemble musicale gestito, coordinato e curato esclusivamente da giovani ...Presentata oggi a Udine la terza edizione di 'Orchestra in Miniatura', la rassegna creata e organizzata dall'Orchestra giovanilecon il sostegno della Regione Friuli Venezia ... Stanno per accendersi i riflettori sul primo vero e proprio festival di teatro antico mai realizzato in Friuli Venezia Giulia e il primo in Italia ad avvicinare due mondi, quello del teatro e dello sp ...