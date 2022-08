F1, Daniel Ricciardo potrebbe far parte della Haas nel 2023 (Di venerdì 26 agosto 2022) Da quando la sua separazione con la McLaren è diventata ufficiale, con i destini che si divideranno al termine della stagione 2022, i rumors di mercato sul futuro di Daniel Ricciardo sono diventati tantissimi all’interno del Circus della F1. L’ultima? Quella che vedrebbe il pilota australiano far parte della line up della Haas nel 2023, come fatto capire in maniera sibillina direttamente dal team principal della scuderia statunitense, Günter Steiner. “Al momento – ha affermato in un’intervista a Sky Sport -, con tutte le speculazioni che ci sono, dovremmo aprire un’altra scuderia. Stanno uscendo un sacco di nomi e voci che però non rispondono alla verità. Quello che noi stiamo facendo è aspettare che le acque si ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Da quando la sua separazione con la McLaren è diventata ufficiale, con i destini che si divideranno al terminestagione 2022, i rumors di mercato sul futuro disono diventati tantissimi all’interno del CircusF1. L’ultima? Quella che vedrebbe il pilota australiano farline upnel, come fatto capire in maniera sibillina direttamente dal team principalscuderia statunitense, Günter Steiner. “Al momento – ha affermato in un’intervista a Sky Sport -, con tutte le speculazioni che ci sono, dovremmo aprire un’altra scuderia. Stanno uscendo un sacco di nomi e voci che però non rispondono alla verità. Quello che noi stiamo facendo è aspettare che le acque si ...

