È morto a 85 anni Joe E Tata | addio a Nat Bussichio di Beverly Hills 90210

(Di venerdì 26 agosto 2022) “Una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era tanto generoso con la sua saggezza, quanto con la sua gentilezza”. Con queste parole, in un post su Instagram, Ian Ziering, interprete di Steve Sanders in, ha salutato Joseph Evan, suo compagno di set nella serie,ieri all’età di 85. L’attore, che dal 2014 soffriva di Alzheimer, recitava nei pdi Nat, proprietario del ‘Peach Pit‘, punto di ristoro dei protagonisti della serie.ha, inoltre, lavorato in altri telefilm di grande successo come Streghe e General Hospital. “Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle scrittrici e produttrici più prodigiose di, Denise Douse, che interpretava ...