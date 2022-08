DIRETTA F1, GP Spa 2022 LIVE: classifica prove libere, Verstappen al comando, ma sarà penalizzato insieme a Leclerc! (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LECLERC CAMBIA IL MOTORE: penalizzato penalizzato ANCHE Verstappen PER CAMBIO DI MOTORE 17.59 Considerando le penalità da scontare in griglia domenica, Carlos Sainz diventa il favorito d’obbligo per pole position e vittoria alla luce delle difficoltà di Sergio Perez e delle Mercedes. 17.57 Verstappen è stato il grande dominatore del venerdì a Spa, anche grazie alla spinta di una nuova power-unit, ma Leclerc deve ancora montare il nuovo motore termico e domani sarà sicuramente più vicino all’olandese della Red Bull. 17.55 Di seguito la classifica definitiva della FP2: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:45.507 42 Charles LECLERC Ferrari+0.862 3 3 Lando NORRIS McLaren+1.082 4 4 Lance STROLL Aston ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALECLERC CAMBIA IL MOTORE:ANCHEPER CAMBIO DI MOTORE 17.59 Considerando le penalità da scontare in griglia domenica, Carlos Sainz diventa il favorito d’obbligo per pole position e vittoria alla luce delle difficoltà di Sergio Perez e delle Mercedes. 17.57è stato il grande dominatore del venerdì a Spa, anche grazie alla spinta di una nuova power-unit, ma Leclerc deve ancora montare il nuovo motore termico e domanisicuramente più vicino all’olandese della Red Bull. 17.55 Di seguito ladefinitiva della FP2: 1 MaxRed Bull Racing1:45.507 42 Charles LECLERC Ferrari+0.862 3 3 Lando NORRIS McLaren+1.082 4 4 Lance STROLL Aston ...

