Dentro Gagliardini e Lazzari, fuori Calha: ecco le ufficiali di Lazio-Inter (Di venerdì 26 agosto 2022) Lazio Inter- Anticipo serale della terza giornata di Serie A, scenderanno in campo Lazio e Inter per il primo big match stagionale per entrambe le squadre. Terza giornata di Serie A, si ritorna in campo per due big della nostra massima serie Italiana, si sfidano in un classico Italiano: Lazio-Inter. Partiamo dai Biancocelesti dove Maurizio Sarri, preferisce Provedel a Maximiano, tornato dalla squalifica subita nella prima partita contro il Bologna. Ritorna Lazzari sulla fascia sinistra, dopo l’infortunio lieve rimediato contro il Torino. In mediana non gioca Luis Alberto, agiranno Milinkovic, Cataldi e l’ex di turno: Matias Vecino. Sulle due fascie Dentro Zaccagni, terza partita stagionale per lui e Felipe Anderson a supporto di Immobile. Per i ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 26 agosto 2022)- Anticipo serale della terza giornata di Serie A, scenderanno in campoper il primo big match stagionale per entrambe le squadre. Terza giornata di Serie A, si ritorna in campo per due big della nostra massima serie Italiana, si sfidano in un classico Italiano:. Partiamo dai Biancocelesti dove Maurizio Sarri, preferisce Provedel a Maximiano, tornato dalla squalifica subita nella prima partita contro il Bologna. Ritornasulla fascia sinistra, dopo l’infortunio lieve rimediato contro il Torino. In mediana non gioca Luis Alberto, agiranno Milinkovic, Cataldi e l’ex di turno: Matias Vecino. Sulle due fascieZaccagni, terza partita stagionale per lui e Felipe Anderson a supporto di Immobile. Per i ...

