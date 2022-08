Calciomercato Sampdoria, si scalda la pista Winks: oggi nuovi contatti col Tottenham (Di venerdì 26 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati spingono per Winks del Tottenham, oggi nuovi contatti con gli Spurs Filtra ottimismo in casa blucerchiata in merito alla trattativa per portare Harry Winks a Genova. La Sampdoria è in attesa di una risposta da parte del centrocampista inglese, che vorrebbe restare in Premier League ma non ha ancora ricevuto offerte concrete. E a pochi giorni dalla fine del Calciomercato, l’unica destinazione intrigante sembra essere quella blucerchiata. La decisione di Winks potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Anche oggi, per esempio, quando Sampdoria e Tottenham avranno nuovi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022): i blucerchiati spingono perdelcon gli Spurs Filtra ottimismo in casa blucerchiata in merito alla trattativa per portare Harrya Genova. Laè in attesa di una risposta da parte del centrocaminglese, che vorrebbe restare in Premier League ma non ha ancora ricevuto offerte concrete. E a pochi giorni dalla fine del, l’unica destinazione intrigante sembra essere quella blucerchiata. La decisione dipotrebbe arrivare in qualsiasi momento. Anche, per esempio, quandoavranno...

DiMarzio : . @sampdoria, le ultime sulla trattativa per #Winks - DiMarzio : #SerieA I @sampdoria in vantaggio nella corsa per Harry #Winks del @SpursOfficial #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, la situazione attuale per #Defrel ?? - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Jacobelli dice la sua su #Fagioli. Le parole #Juventus - SampNews24 : #Linetty-#Sampdoria, #Juric: «Non mi aspetto niente dal #Torino» -