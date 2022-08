Biden: i MAGA sono una minaccia per la democrazia (Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente americano Joe Biden ha affermato che i candidati repubblicani MAGA sono una minaccia per la democrazia. Durante un evento elettorale in Maryland, Biden ha puntato il dito contro i trumpiani e ha pubblicizzato i risultati della sua amministrazione, dai progressi sulla pandemia al calo dell’inflazione. Joe Biden: i MAGA sono una minaccia per Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente americano Joeha affermato che i candidati repubblicaniunaper la. Durante un evento elettorale in Maryland,ha puntato il dito contro i trumpiani e ha pubblicizzato i risultati della sua amministrazione, dai progressi sulla pandemia al calo dell’inflazione. Joe: iunaper

