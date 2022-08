Belotti-Roma, affare in chiusura: sta succedendo in questo momento! (Di venerdì 26 agosto 2022) La Roma non ha nessuna intenzione di risparmiarsi in questa finestra di mercato. Dopo Dybala, Wijnaldum e Matic, ora è il turno di Andrea Belotti. Il Gallo dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani, domenica la firma del contratto. Il cavillo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione è stata l’uscita di Felix, diretto verso la Cremonese, società nella quale potrà crescere, tornando così alla base con più esperienza. Belotti andrà ad inserirsi nel forte reparto offensivo della Lupa, che ora fa davvero paura. FOTO: Getty – Roma-Belotti-oggi Per ciò che riguarda l’arrivo del Gallo nella capitale, il giorno giusto dovrebbe essere oggi, salvo sorprese last minute. Inoltre Andrea Belotti è stato pizzicato all’aeroporto di Palermo Punta Raisi, intento a ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) Lanon ha nessuna intenzione di risparmiarsi in questa finestra di mercato. Dopo Dybala, Wijnaldum e Matic, ora è il turno di Andrea. Il Gallo dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani, domenica la firma del contratto. Il cavillo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione è stata l’uscita di Felix, diretto verso la Cremonese, società nella quale potrà crescere, tornando così alla base con più esperienza.andrà ad inserirsi nel forte reparto offensivo della Lupa, che ora fa davvero paura. FOTO: Getty –-oggi Per ciò che riguarda l’arrivo del Gallo nella capitale, il giorno giusto dovrebbe essere oggi, salvo sorprese last minute. Inoltre Andreaè stato pizzicato all’aeroporto di Palermo Punta Raisi, intento a ...

