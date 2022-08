Amazon Prime Gaming | annunciati i giochi gratis di settembre | c’è anche Assassin’s Creed Origins

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 agosto 2022)ha annunciato quali saranno iche saranno dati a2022 agli abbonati a, confermandola fuga di notizie di questa mattina, che si è dimostrata quanto mai accurata. Ecco l’elenco:Football Manager 2022 La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor The Dig Defend the Rook We. The Revolution Castle on the Coast Word of the Law: The Death Mask Collector’s Edition Oltre aiha svelato che Ubisoft regaleràdiversi contenuti scaricabili per Skull and Bones, Rainbow Six Siege eValhalla. Ci saranno inoltre contenuti...