365 Giorni, la trilogia Netflix fa segnare un raro record su Rotten Tomatoes (Di venerdì 26 agosto 2022) La trilogia di film di 365 Giorni targata Netflix ha portato a casa un curioso (e raro) record per quanto riguarda il suo punteggio su Rotten Tomatoes. Che abbiate visto o meno 365 Giorni e i suoi sequel, di certo ne avrete sentito parlare in abbondanza. Dopotutto i film targati Netflix sono stati tra i più visti della piattaforma, ma cosa ne pensa la critica? Il punteggio su Rotten Tomatoes è da record... Negativo. Con la recente uscita di 365 Giorni: Adesso, la trilogia di film tratta dai romanzi dell'autrice polacca Blanka Lipinska, a loro volta ispirati dalla saga di 50 Sfumature di E. L. James, sul celebre sito aggregatore di recensioni è stato ...

