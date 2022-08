Vuelta a España 2022 | Domenico Pozzovivo in crisi sul primo arrivo in salita Carapaz non pervenuto

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022) Erano le prime salite vere di questapartita un po’ in sordina rispetto alle passate stagioni. In più la pioggia ha giocato un ruolo fondamentale sul finale. Alcuni corridori però hanno pagato, e non poco, la sesta tappa della corsa iberica. Partiamo da Richard, che alla vigilia partiva come uno dei favoriti per il titolo, o almeno per il podio. Il venezuelano, secondo all’ultimo Giro d’Italia, è andato ined ha terminato in cima all’Ascensión al Pico Jano soltanto venticinquesimo a 2’59” dal vincitore Jay Vine. Per il corridore della Ineos Grenadiers ora si fa dura: il ritardo è cospicuo, c’è una cronometro lunga e completamente pianeggiante da affrontare, dunque diventa quasi impossibile puntare al podio. Vista anche la concorrenza in casa con Pavel Sivakov e Tao ...