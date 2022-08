Vaccino Moderna, completato arruolamento per studio su booster Omicron 4-5 (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – arruolamento completato per lo studio clinico di Moderna sul booster bivalente anti-Covid adattato alle sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5. Ad annunciarlo via Twitter è l’azienda: “Abbiamo reclutato un totale di 512 partecipanti, in 21 centri – comunica Moderna – L’arruolamento allo studio clinico di Fase 2/3 per il candidato Vaccino booster mRna-1273.222, bivalente mirato a BA.4/BA.5, è completo”. La compagnia statunitense aveva annunciato qualche giorno fa di aver completato la richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza di questo booster aggiornato negli Usa – domanda presentata alla Fda per una dose di richiamo negli over 18 – e in quel ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) –per loclinico disulbivalente anti-Covid adattato alle sottovariantiBA.4 e BA.5. Ad annunciarlo via Twitter è l’azienda: “Abbiamo reclutato un totale di 512 partecipanti, in 21 centri – comunica– L’alloclinico di Fase 2/3 per il candidatomRna-1273.222, bivalente mirato a BA.4/BA.5, è completo”. La compagnia statunitense aveva annunciato qualche giorno fa di averla richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza di questoaggiornato negli Usa – domanda presentata alla Fda per una dose di richiamo negli over 18 – e in quel ...

