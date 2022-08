Sciopero scuola dall’8 al 10 settembre, nota Ministero (Di giovedì 25 agosto 2022) Con nota 71224 il Ministero dell'istruzione comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato lo Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) Con71224 ildell'istruzione comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato logenerale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e delladi ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23:59 dell’8alle ore 23:59 del 102022 L'articolo .

