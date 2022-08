Ranking ATP, Novak Djokovic salta gli US Open: i punti e la stima delle posizioni che perderà (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli US Open 2022 di tennis, quarto ed ultimo torneo stagionale dello Slam, scatteranno senza il serbo Novak Djokovic nel tabellone principale: il numero 6 ATP con l’aggiornamento delle classifiche di lunedì 29 agosto sarà a quota 4770. Il balcanico poi scarterà poi i 1200 punti della finale raggiunta lo scorso anno. Il serbo ripartirà dopo gli US Open da 3570 punti, che potrebbero portare Djokovic ad una brusca discesa in classifica, almeno al numero 7, nella migliore delle ipotesi, venendo certamente scavalcato dal norvegese Casper Ruud. Di seguito la situazione nel Ranking di Novak Djokovic dopo gli US Open. Ranking ATP LIVE 29 AGOSTO (al via degli ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli US2022 di tennis, quarto ed ultimo torneo stagionale dello Slam, scatteranno senza il serbonel tabellone principale: il numero 6 ATP con l’aggiornamentoclassifiche di lunedì 29 agosto sarà a quota 4770. Il balcanico poi scarterà poi i 1200della finale raggiunta lo scorso anno. Il serbo ripartirà dopo gli USda 3570, che potrebbero portaread una brusca discesa in classifica, almeno al numero 7, nella miglioreipotesi, venendo certamente scavalcato dal norvegese Casper Ruud. Di seguito la situazione neldidopo gli USATP LIVE 29 AGOSTO (al via degli ...

