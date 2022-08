Qualificazioni Us Open maschile, Passaro eliminato al secondo turno. Avanti Bonadio (Di giovedì 25 agosto 2022) Francesco Passaro è stato eliminato al secondo turno delle Qualificazioni degli US Open 2022. L’umbro classe 2001 ha infatti ceduto in due set al francese Grenier, numero 17 del tabellone cadetto di Flushing Meadows, con il punteggio di 7-6(12) 6-1 dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Decisivo ovviamente l’andamento del primo set, con l’azzurro che prima ha annullato una palla break nel quinto game e poi ha avuto un primo set point sul 6-5 in proprio favore. L’epilogo al tiebreak ha visto altri due set point in favore di Passaro, che però non ha sfruttato le proprie occasioni e ha ceduto il parziale al sesto set point in favore dell’avversario per poi crollare nettamente nel secondo set. Qualificazioni US Open 2022: IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Francescoè statoaldelledegli US2022. L’umbro classe 2001 ha infatti ceduto in due set al francese Grenier, numero 17 del tabellone cadetto di Flushing Meadows, con il punteggio di 7-6(12) 6-1 dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Decisivo ovviamente l’andamento del primo set, con l’azzurro che prima ha annullato una palla break nel quinto game e poi ha avuto un primo set point sul 6-5 in proprio favore. L’epilogo al tiebreak ha visto altri due set point in favore di, che però non ha sfruttato le proprie occasioni e ha ceduto il parziale al sesto set point in favore dell’avversario per poi crollare nettamente nelset.US2022: IL ...

