Passante di Milano verso la riapertura: da lunedì (solo) per linee S1, S5 e S13 (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Passante di Milano si avvia verso la prima riapertura. Trenord annuncia il ritorno dei treni da lunedì 29 agosto. Inizieranno a circolare le linee S1, S5 e S13. Resteranno limitate le S6 e S13. Il tratto di Passante è chiuso dallo scorso 23 luglio, quando Trenord ha constatato un'usura sospetta delle ruote di almeno ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

