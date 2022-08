Pallanuoto femminile | Europei 2022 | le favorite Ungheria e Olanda in pole | Spagna subito dietro Setterosa per il podio

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo i Mondiali di Budapest prosegue una stagione intensissima per la: ecco in scena glidi Spalato che scatteranno nel week-end in terra croata. La manifestazione continentale sarà una piccola rivincita rispetto a quella iridata, con la differenza (cospicua) dell’assenza degli Stati Uniti, dominatori della disciplina ormai da anni. Le chiare, visto ciò che è accaduto circa due mesi fa in terra magiara, sono l’e i Paesi Bassi. Le ungheresi davanti al pubblico di casa hanno ottenuto un’insperata medaglia d’argento, arrivando a giocarsi addirittura il titolo proprio con le statunitensi. Le olandesi invece hanno chiuso al terzo posto, dando dimostrazione per l’ennesima volta di una regolarità eccezionale di risultati (si erano già portate a casa la World ...