Muore militare 19enne positiva al Covid: nave da guerra in quarantena (Di giovedì 25 agosto 2022) Una nave della marina militare greca è stata posta quarantena nel porto di Napoli dall'Usmaf, l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, dopo il decesso di una militare di 19 anni, risultata... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 agosto 2022) Unadella marinagreca è stata postanel porto di Napoli dall'Usmaf, l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, dopo il decesso di unadi 19 anni, risultata...

telodogratis : Muore militare 19enne positiva al Covid: nave da guerra in quarantena - IFlck : RT @Corriere: Militare 19enne muore di Covid, altri casi a bordo: nave da guerra in quarantena a Napoli - Corriere : Militare 19enne muore di Covid, altri casi a bordo: nave da guerra in quarantena a Napoli - MChinderella : RT @m_robella22: 24/08/22??Cuba ??MUORE A CUBA IL COMANDANTE C.C. MANCINI PER UN MALORE DA VAIOLO DELLE SCIMMIE(??) ????In realtà non sanno n… - Maurizi89669463 : RT @m_robella22: 24/08/22??Cuba ??MUORE A CUBA IL COMANDANTE C.C. MANCINI PER UN MALORE DA VAIOLO DELLE SCIMMIE(??) ????In realtà non sanno n… -