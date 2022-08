LIVE Vuelta a Espana 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | dieci all’attacco con Masnada e Cataldo

(Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA13.10 Gruppo a 2? di ritardo. 13.08 Jan Bakelants è il migliore in classifica generale (+5’02”). 13.05 Il gruppo si è rialzato, la fuga prende il largo. 13.02 Potrebbe essere la fuga giusta, con il gruppo che ora dista 1?. 12.59 L’elenco deiattaccanti: Ruben Fernandez (Cofidis), Mark Padun (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Nelson Oira (Movistar), Fausto(Quick-Step Alpha Vinyl), Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), Marco Brenner (Team DSM), Dario(Trek-Segafredo), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). 12.56 Un altro azzurro davanti: si tratta di Dario ...

12.59 L'elenco dei dieci attaccanti: Ruben Fernandez (Cofidis), Mark Padun (EF Education - EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché - Wanty - Gobert), Nelson Oliveira (Movistar), Fausto Masnada (Quick - Step Alpha Vinyl), Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), Marco Brenner (Team DSM), Dario (Trek-Segafredo), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Ciclismo, Vuelta 2022: la diretta scritta della sesta tappa con arrivo in salita sul Pico Jano, segui la corsa LIVE. Bilbao, 24 ago. - (Adnkronos) - Marc Soler vince la quinta tappa della Vuelta, 187 km da Irun a Bilbao, Lo spagnolo della Uae-Emirates si impone in solitaria con 4" di vantaggio sul sudafricano Daryl ...