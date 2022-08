L'Europa non si muove sul gas? "Cosa deve fare l'Italia": la ricetta di Salvini (Di giovedì 25 agosto 2022) Matteo Salvini ha aperto la prima puntata di Dritto e Rovescio, la trasmissione di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio e tornata in anticipo per via delle elezioni del 25 settembre. Il segretario della Lega ha affrontato la spinosa questione del gas, il cui prezzo ha chiuso per la prima volta sopra i 300 euro ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano in Europa. Cosa fare se l'Europa non si muove e non mette un tetto? “Occorre intervenire a livello Italiano - ha dichiarato Salvini - sbloccando tutti gli impianti energetici che sono bloccati dalla burocrazia, estraendo il gas ad esempio nell'Adriatico, perché altrimenti ce lo fregano i croati, liberando tutti gli impianti fermi, i pannelli solari, gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Matteoha aperto la prima puntata di Dritto e Rovescio, la trasmissione di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio e tornata in anticipo per via delle elezioni del 25 settembre. Il segretario della Lega ha affrontato la spinosa questione del, il cui prezzo ha chiuso per la prima volta sopra i 300 euro ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano inse l'non sie non mette un tetto? “Occorre intervenire a livellono - ha dichiarato- sbloccando tutti gli impianti energetici che sono bloccati dalla burocrazia, estraendo ilad esempio nell'Adriatico, perché altrimenti ce lo fregano i croati, liberando tutti gli impianti fermi, i pannelli solari, gli ...

